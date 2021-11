x

SARONNO – Il Circolo della Bussola propone una conferenza-spettacolo in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri dal titolo

“…colà dove il gioir s’insempra. Dante, la vera sapienza e il destino di felicità”

Il gruppo teatrale La Compagnia della Ruota reciterà alcuni brani della Commedia illustrati e commentati da Giacomo Vagni, docente di Letteratura Italiana all’Università di Losanna (CH).

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Saronno, si svolgerà domenica 28 novembre p.v. alle h. 17.00 presso Casa di Marta in Via Petrarca 1 angolo Via Piave a Saronno.

Nell’occasione si potrà visitare la mostra realizzata dai volontari di Casa di Marta dal titolo “Dante e la divina cucina” che esplora la Commedia attraverso le tradizioni culinarie del quattordicesimo secolo.

Per accedere sono necessari il green pass e la mascherina.

(foto archivio: un precedente evento del Circolo della Bussola pre covid)

