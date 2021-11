x

BOLLATE – Gravissimo incidente sull’autostrada A8 Milano-Varese all’altezza di Bollate e Baranzate, con traffico bloccato in direzione del capoluogo lombardo, direzione di marcia lungo la quale si è verificato il sinistro. E’ successo oggi alle 19.25, con uno scontro a catena. Areu, il coordinamento regionale per le emergenze sanitarie in Lombardia, ha subito inviato sul posto i soccorsi e comunica che purtroppo uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente è deceduto: si tratta di un uomo di 85 anni. I ferito sono un bambino di 11 anni, una donna di 30 anni ed una di 70, ed un uomo di 78nni.

Sul luogo del sinistro sono accorse le pattuglie della polizia stradale, tre ambulanze e l’automedica proveniente da Milano. Nessuno dei feriti è apparso in condizioni preoccupanti. Lo scontro si è verificato nei pressi della bretella con congiunge la A8 con la A4 per Torino, proprio alle porte di Milano.

