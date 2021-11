x

SARONNO – “La riforma sanitaria regionale del governatore Attilio Fontana non sana in alcun modo la distorsione di un privato che offre le prestazioni più remunerative, lasciando al pubblico tutte le altre”. Lo dicono dalla sezione Pd di Saronno.

Per i dem “non argina il depauperamento di una medicina territoriale debole, e spesso incapace di assistere i bisogni della quotidianità sanitaria dei cittadini. Come scritto molte volte non si vive solo di segmenti di eccellenza, ma di visite ed esami veloci, di medici di famiglia che se vanno in pensione devono essere reintegrati, di ospedali territoriali efficaci con personale adeguato, e a Saronno lo sappiamo benissimo che al nostro ospedale tutto questo è mancato. I costi sanitari, economici e sociali di questa precisa scelta politica pesano sempre sui cittadini, in particolare su quelli più fragili che sperimentano quotidianamente il prezzo delle diseguaglianze”.

(foto: una immagine dell’ospedale di piazza Borella a Saronno)

