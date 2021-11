x

x

SARONNO – Mancano parcheggi, illuminazione e cestini alle porte di Saronno, in particolare carenza la zona del Parco del Lura adiacente al Comasco che porta anche diversi visitatori. Proprio alla fine di via Trento, dove inizia il Parco del Lura, il parcheggio in uso al centro sportivo potrebbe rivelarsi inadeguato, in attesa di una riqualificazione definitiva.

Sempre nella zona, in particolare nei punti di principale accesso al parco, vi è una carenza di contenitori per i rifiuti: non è insolito, infatti, trovare rifiuti abbandonati nella zona picnic, tra i tavoli e le sedie in muratura; bottigliette e cartacce abbandonate nel parco portano da tempo il problema delle discariche abusive nell’area.

Un punto dolente dell’area si localizza anche nell’illuminazione: fortemente svantaggiati i runner o i ciclisti che dovessero trovarsi nelle zone negli orari in cui il sole è calato; anche in prossimità della zona abitata o delle ciclopedonali, l’illuminazione pubblica appare carente.

16112021