x

x

CERIANO LAGHETTO – “L’altro giorno pomeriggio di pulizia e bonifica della bellissima valle del torrente Lombra, ultimo piccolo avamposto dei pusher nel Parco Groane all’interno del nostro territorio comunale. Da questo boschetto, dopo il cross, i pusher magrebini consegnano le dosi direttamente sulla strada provinciale, con pericolo anche per la viabilità. Con i volontari Gst abbiamo recuperato 16 bombolette di spray anti-zanzare nuove e 2 teli da barca per proteggersi dalla pioggia, ben nascosti tra la vegetazione. Prima o poi lo capiranno che Ceriano Laghetto per loro è… l’inferno”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, sempre in prima linea nella lotta allo spaccio di droga nelle aree verdi della zona.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni mentre già nei giorni scorsi si erano concretizzati con sequestri “singolari” di materiale, ai pusher era stato tolto anche un barbecue con il quale progettavano di prepararsi una grigliata, fra un cliente e l’altro durante la distribuzione della droga.

16112021