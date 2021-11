x

x

GERENZANO – Il Comune di Gerenzano informa che “è attivo il servizio offerto dalla piattaforma Anpr che consente il rilascio di certificati anagrafici in bollo o in esenzione relativi a cittadini residenti nel Comune di Gerenzano, componenti del nucleo familiare e soggetti terzi, senza bisogno di recarsi allo sportello. Il servizio di certificazione on-line è offerto attraverso la piattaforma Anpr (interno.it), che permette ai cittadini di accedere, in modo rapido e sicuro, ai servizi di certificazione anagrafica, eliminando le attese ed avendo un reale risparmio di tempo”.

Il sistema guida passo dopo passo alla stampa di certificati anagrafici, aventi stessa validità giuridica di quelli emessi dallo sportello dell’Ufficio comunale. Le tipologie richiedibili sono le seguenti:

Anagrafico di nascita● Anagrafico di matrimonio● di Cittadinanza● di Esistenza in vita● di Residenza● di Residenza Aire● di Stato civile● di Stato di famiglia● di Stato di famiglia e di stato civile● di Residenza in convivenza● di Stato di famiglia Aire● di Stato di famiglia con rapporti di parentela● di Stato Libero● Anagrafico di Unione Civile● di Contratto di ConvivenzaPer accedere alla piattaforma ANPR occorre autenticarsi con le proprie credenziali SPID o, in alternativa, con la propria Carta d’identità elettronica (Cie). Grazie a questi sistemi di autenticazione, l’accesso alla piattaforma sarà sempre sicuro. Per richiedere un’identità digitale Spid visitare spid.gov.it e scegli un identity provider tra quelli disponibili.

(foto: il Municipio di Gerenzano)

17112021