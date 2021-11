Centomila dosi all’hub vaccinale ex Pizzigoni di Saronno: tutti i numeri

x

SARONNO – Un risultato inatteso e sorprendente quello che ha fatto registrare il centro vaccinale saronnese in questi giorni, quando ha tagliato il traguardo delle 100.000 dosi di vaccino anticovid effettuate dalla metà di aprile, quando la struttura ha potuto essere attivata e funzionante grazie ai medici di Medici Insubria e ai tanti volontari che, con il coordinamento del Comune di Saronno, hanno lavorato con professionalità per questo traguardo.

Un ottimo esempio, quello saronnese, di come la medicina territoriale possa dare risposte chiare e un servizio importante per la città.

Queste le cifre:

✅Totale Vaccinazioni al 16/11/2021: 100.034

✅Medici coinvolti: 75 tra Medici di Medicina Generale e volontari

✅Distribuzione: 60% da ATS Insubria, 39% da ATS Brianza e ATS Città Metropolitana, 1% Altro

✅Anti-Influenzali: in co-somministrazione circa 2500 inoculi

✅Nel mese di novembre i Medici di Medicina Generale di Saronno hanno programmato circa 40 sessioni di vaccinazioni anti-influenzali per un totale di circa 4000 vaccinati.

✅Attualmente l’Hub di Saronno sta proseguendo l’attività con 1° dose, 2° dose e principalmente 3° dose degli aventi diritto per età e/o patologia (da 1° dicembre abilitazione alla prenotazione per la fascia 40-59 anni).