SARONNO – Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno con l’iniziativa natalizia delle “scatole di natale”, quest’anno in

Casa di Marta il Santo Natale vuole essere ancora occasione per trasformare un gesto semplice in una testimonianza di solidarietà.



La proposta di iniziative di questo tipo non è infatti solo per rispondere a bisogni concreti, ma è anche un modo per sensibilizzare le persone (e in questo caso anche bambini e ragazzi) ad un atteggiamento di solidarietà, che è indispensabile a livello più generale per il bene della nostra società.



Quest’anno non sarà una “scatola” il dono che potrà essere preparato per le persone bisognose, ma un

sacchetto della spesa: il “sacchetto della solidarietà”.



Seguendo infatti le indicazioni che saranno diffuse quotidianamente dal 1 dicembre, potrà essere preparata una spesa alimentare da consegnare in Casa di Marta dal 24 dicembre. Sarà un vero e proprio calendario dell’avvento, ma al contrario: ogni giorno la casellina del calendario darà indicazione di un genere alimentare che è necessario per rispondere ai vari bisogni delle persone e delle famiglie in difficoltà.



Questa proposta vuole avere un valore in più: evitare gli sprechi e ottimizzare le risorse. La scelta di indicare con il calendario dell’avvento ogni giorno il prodotto consigliato per comporre il sacchetto è un modo per far sapere di cosa in questo momento c’è realmente bisogno.



L’iniziativa ha già incuriosito molte persone e anche qualche scuola ha già contattato Casa di Marta per aderire alla proposta coinvolgendo classi di bambini e ragazzi. Educare alla solidarietà e contribuire a rispondere a bisogni concreti evitando sprechi: questo è il desiderio che c’è nell’iniziativa natalizia del “sacchetto della solidarietà”.