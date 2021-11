x

LOMAZZO – “Multa salata per l’autista di un tir che guidava da troppo tempo senza soste. L’autista guidava da giorni, senza i prescritti turni di sosta, necessari a garantire il riposo obbligatorio, che permetta di affrontare la strada in condizioni ottimali”. Il controllo sul camionista, come ricordano dall’Amministrazione comunale di Lomazzo, ha avuto luogo proprio alle porte del paese.

L’accertamento è stato compiuto l’altro giorno alle porte di Lomazzo, nei pressi dello svincolo autostradale di Lomazzo sud della A9 Milano-Como, da parte di una pattuglia della polizia stradale che stava svolgendo un’attività di monitoraggio sui flussi viabilistici: si è scoperto, tramite il tachimetro a bordo del mezzo con targa della Grecia, che il camionista aveva guidato praticamente per 4 settimane senza osservare turni di riposo, come sarebbe prescritto dal codice della strada; ed anzi fermandosi solo per pochi minuti o per schiacciare rapidi pisolini. Insomma, era verosimilmente stanchissimo e quindi costituiva un pericolo per sè stesso e gli altri automobilisti. All’interassato, un greco, è stata consegnata una contravvenzione da 4584 euro.

(foto: una pattuglia della polizia stradale ad uno svincolo locale della A9 Milano-Como)

