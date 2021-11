x

SARONNO – Il servizio Informagiovani e il Comune di Saronno, in collaborazione con il Cospes Arese, propongono un itinerario alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di primo grado (ex scuole medie) e ai loro genitori, che permetta loro una scelta consapevole riguardo la tipologia di scuola secondaria di secondo grado (ex scuole superiori) a cui iscriversi o iscrivere i propri figli. Nelle giornate di mercoledì 17 e venerdì 19 novembre, le scuole di Saronno presenteranno i loro corsi di studio in base all’ambito formativo. Tutti gli incontri si terranno online sulla piattaforma Zoom al link: https://us02web.zoom.us/j/84881724270. Il codice ID della rionione sarà 848 8172 4270.

Oggi, lunedì 15 novembre, si terrà dalle 20.30 il primo dei tre incontri organizzati, che avrà come oggetto i corsi di studio di ambito umanistico, grafico, socio-sanitario e di cura della persona. Gli istituti partecipanti all’incontro di presentazione e orientamento saranno l’Ipsia Parma, l’Istituto Orsoline, l’Istituto Prealpi, Ial Lombardia, Fondazione Daimon e il liceo Legnani.

Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero 0296704015.

(foto: l’Ipsia Parma di Saronno)

