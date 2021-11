x

x

SARONNO – In alcuni paesi del circondario le luminarie già sono state collocate nelle strade, a Saronno non ci sono ancora ma niente paura, arriveranno: a svelare le date della collocazione delle luci natalizie è stato, ai microfoni di Radiorizzonti, l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato. Verranno posizionate fra l’8 ed il 10 dicembre, ed è questo anche uno degli argomenti della conferenza stampa programmata in mattinata in Municipio per presentare tutte le inizative in vista del Natale 2021, con il Duc-Distretto urbano del commercio, e con l’Ascom-Associazione commercianti.

“Il Comune supporterà la collocazione delle luminarie con un contributo di 10 mila euro, dei 30 mila necessari – ha spiegato l’assessore – E da parte del Comune è già partita la macchina organizzativa per gli eventi natalizi, che ci accompagneranno fino e durante le festività di fine anno”. La novità è rappresentata dal fatto che, pur focalizzate soprattutto nel centro storico, per la prima volta saranno allestiti appuntamenti anche nelle periferie.

17112021