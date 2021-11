x

x

CARONNO PERTUSELLA / SOLARO – A Caronno Pertusella oggi alle 8.45 tamponamento fra due autovetture: è successo invia Bergamo, tratto locale dell’ex statale Varesina alle porte della città. Una donna di 31 anni ha avuto bisogno di cure mediche, è stata soccorsa dal personale di una ambulanza della Croce azzurra caronnese, ed è stata trasportata all’ospedale di Saronno, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi del caso.

Incidente stradale oggi anche in via Asiago a Solaro: una donna di 64 anni è stata trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese da una ambulanza della Croce rossa di Saronno, non è grave. Il fatto si è verificato alle 16.30.

Nel vicino comasco incidente ad Appiano Gentile, per lo scontro fra due automobili si sono registrati due feriti: un ragazzo di 19 anni e una donna di 72 anni, non sono in pericolo di vita. Il sinistro è avvenuto in via 25 aprile alle 14.10.

(foto archivio)

17112021