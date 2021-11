x

TRADATE – Con la riattivazione di impianti di riscaldamento e camini con i primi freddi di stagione, aumenta il numero di interventi dei vigili del fuoco per fare fronte a problematiche legate al surriscaldamento delle canne fumarie, che talvolta poi causano incendi nei sottotetti.

L’ultimo episodio a Tradate – L’ultimo intervento di questo genere è avvenuto l’altra notte a Tradate, dove sono intervenuti i pompieri del locale comando volontario. Hanno rapidamente posto rimedio al problema: come spesso accade in simili circostanze, la tempestività dei vigili del fuoco ha evitato problematiche, e danni, ben più gravi. Come in altre circostanze, tutto si è risolto nel migliore dei modi grazie al pronto intervento dei pompieri.

(foto: i vigili del fuoco del comando volontario di Tradate nel corso dell’intervento avvenuto durante la notte per i problemi che si sono registrati alla canna fumaria di una abitazione città. Tutto si è risolto con danni contenuti grazie alla prontezza d’intervento dei pompieri)

