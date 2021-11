x

CERIANO LAGHETTO – La polizia locale di Ceriano Laghetto ha portato a termine l’altro ieri un’operazione di controllo antidroga in una abitazione nella zona centrale del paese, più volte segnalata dai residenti per il continuo via vai di persone sospette. Gli uomini del comando di Ceriano Laghetto sono intervenuti unitamente al personale del comando di polizia locale di Limbiate nell’ambito del progetto sovracomunale interamente finanziato dalla Regione Lombardia per contrastare lo spaccio ed il consumo di stupefacenti.

Dopo una serie di appostamenti, effettuati anche sulla base delle preziose indicazioni ricevute dai residenti nella zona, gli operatori di polizia Locale hanno deciso di intervenire entrando in azione con le unità cinofile che ormai da un paio d’anni sono a disposizione del comando di Ceriano Laghetto. Nel corso delle verifiche è emerso che il proprietario dell’immobile ispezionato, ha dato ospitalità anche a cittadini extracomunitari senza aver ottemperato ad effettuare la dovuta comunicazione di pubblica sicurezza. In particolare, per uno dei soggetti identificati di nazionalità marocchina, sono al vaglio da parte della polizia Locale indagini più approfondite per verificare se legato allo spaccio locale di stupefacenti.

L’operazione portata a termine a Ceriano Laghetto rientra nelle attività di contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti che da tempo coinvolgono la polizia locale di Ceriano Laghetto anche in collaborazione con le polizie locali del territorio attraverso i progetti mirati di attività intercomunale finanziati da Regione Lombardia.

(foto: controlli con cane antidroga sulle strade di Ceriano Laghetto nel contesto dell’operazione dell’altro giorno)

18112021