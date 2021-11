x

SARONNO – Fra via Miola e via don Marzorati, l’area di 100mila metri quadrati della ex Cantoni ospiterà una quindicina di edifici di diversa destinazione. Saranno centri giovanili, per anziani, nuove residenze e negozi; tutto ciò sorgerà sopra le macerie dei capannoni dismessi, alla cui distruzione stanno provvedendo le ruspe in azione.

A definire il futuro volto dell’area dismessa è l’assessore alla Rigenerazione urbana, Alessandro Merlotti: in oltre 15mila metri quadrati sono in fase conclusiva i lavori del nuovo supermercato del marchio Tigros; 77mila metri quadrati, accanto a piazza Saragat, saranno destinati a nuove residenze, probabilmente alloggi di edilizia convenzionata o social housing. Grande attenzione anche all’area verde: 35mila metri quadrati centrali all’area saranno destinati ad un parco, nei cui pressi un edificio di 600 metri quadrati, su un piano, per finalità sociali. Sempre destinato ad associazioni e sede di un nuovo centro anziani sarà l’unico stabile non distrutto, posto accanto al Villaggio Frua.

I lavori procederanno per “sub ambiti” – come precisato dall’assessore – stimando la fine definitiva dei lavori nell’arco di una decina di anni. Queste linee guida sono ancora in fase di evoluzione e potrebbero essere riviste dall’Amministrazione per un progetto condiviso con la proprietà.



