SARONNO – Natale a Saronno: il Comune con l’Associazione commercianti ed il Distretto urbano del commercio annunciano l’arrivo delle tradizionali luminarie.

In piazza Libertà ci sarà anche l’albero di Natale, sempre molto atteso da parte dei cittadini saronnesi.

La polizia stradale ha bloccato un camionista greco davvero “esagerato”: è emerso che guidava praticamente no-stop, senza riposi e senza prendersi le pausa obbligatorie per legge fra un viaggio e l’altro, ormai da 4 settimane. Per lui una maxi contravvenzione.

La comunità saronnese è pronta a stringersi attorno alla famiglia di Umberto Mariani: già rappresentante delle forze dell'ordine, esponente politico saronnese ed attivo nel mondo del volontariato saronnese, la sua scoparsa ha creato grande cordoglio in città. I funerali si svolgeranno al rione Matteotti.

Purtroppo anche il Saronnese non sfugge al deciso incremento dei contagi da coronavirus che si sta in questo periodo registrando nel Varesotto e più in generale sul territorio della Lombardia. Gli ultimi dati appaiono da questo punto di vista preoccupanti.

