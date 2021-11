x

x

SARONNO – Si terrà stasera il secondo appuntamento del ciclo d’incontri voluti dall’Amministrazione comunale per fare della partecipazione “la cifra di questa maggioranza che terà vivo l’appuntamento per tutto il mandato in tutto il quartiere”. Questa settimana tocca alla Cassina Ferrara con l’evendo alle 20,45 al centro sociale di via Prampolini.

Il debutto di settimana scorsa al quartiere della Regina Pacis ha lasciato molti interrogativi aperti: sulla scelta della location, sulla gestione anticovid (basti dire che è stata chiamata anche la polizia locale) ma anche sulla modalità dell’incontro che si apre con gli interventi del sindaco e dei delegati della giunta e lascia poco spazio ai cittadini.

Ecco perchè, anche alla luce dell’alta partecipazione del mondo politico, è molto attesa questa seconda serata per vedere se l’Amministrazione correggerà il tiro.

Ecco la diretta de ilSaronno realizzata da Francesca Matteu.

E’ per giovedì 18 novembre, al centro sociale di via Prampolini, il secondo degli appuntamenti dell’iniziativa “Quartieri al Centro – Noi Partecipiamo”, che vede il Sindaco e la Giunta impegnati negli incontri con i cittadini residenti nei vari quartieri saronnesi.Protagonista della serata di giovedì, con inizio alle 20.45, sarà la Cassina Ferrara: per tutti i residenti, l’invito ad essere presenti, per confrontarsi e approfondire argomenti di interesse locale con l’Amministrazione comunale. Ti aspettiamo con greenpass! Se avete domande da anticipare, usate pure questo post di facebook.