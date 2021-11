x

CERIANO LAGHETTO – “Mi complimento con la nostra polizia locale e con tutti gli operatori delle pattuglie intercomunali che hanno partecipato a questo brillante intervento sul nostro territorio, che va ad aggiungersi ai numerosi altri del recente passato e certamente serve come deterrente alle attività di spaccio”. Questo il commento del sindaco Roberto Crippa, in relazione all’intervento avvenuto l’altro giorno in paese. Crippa sottolinea che “le segnalazioni dei cittadini sono sempre tenute in grande considerazione dall’Amministrazione comunale e approfondite, per questo è importante la collaborazione di tutti nel segnalare situazioni anomale sul territorio”.

“L’operazione dell’altro giorno a Ceriano Laghetto – aggiunge l’assessore comunale alla Sicurezza, Dante Cattaneo – vuole essere un ulteriore chiaro segnale nei confronti di quelli che io continuo a chiamare senza troppi giri di parole “venditori di morte”. A Ceriano Laghetto continueremo a rendervi la vita impossibile in ogni modo, con tutti gli strumenti possibili, con i controlli nei boschi e, se serve e ce ne sono le condizioni, anche con i controlli in casa. A Ceriano non c’è posto per chi spaccia. Noi non abbassiamo la guardia e non ci giriamo dall’altra parte, come invece qualcuno sembra fare da tempo”.

