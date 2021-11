x

x

SARONNO – Auto Chevrolet contro moto Bmw, oggi in via Volonterio a Saronno. E’ successo alle 16, all’incrocio con via Valletta, uno dei luoghi più trafficati della viabilità cittadina.

Sul posto è accorsa la polizia locale: la buona notizia è che per il motociclista non si è reso necessario l’eventuale intervento dell’ambulanza. Per effetto del sinistro si sono subito create code e rallentamenti sulla direttrice fra la periferia nord e la periferia sud saronnese, che via Volonterio collega alla vicina ex statale Varesina.

Gli agenti di pattuglia della vigilanza urbana del comando cittadino si sono occupati di regolare il traffico, di raccogliere le testimonianze dei presenti ed hanno eseguito i rilievi dell’incidente, come semore accade in simili circostanze, al fine di chiarire dinamica ed eventuali responsabilità dell’accaduto. Da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

(foto: ringraziamento il lettore per le immagini del sinistro che è avvenuto questo pomeriggio in via Volonterio a Saronno)

18112021