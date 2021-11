x

x

SARONNO – Nuovo mercoledì di incontri con i commercianti saronnesi per il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, che ieri mattina sono stati in visita alle attività commerciali nel quartiere di Regina Pacis, alla periferia est cittadina.

Anche qui, un apprezzamento da parte degli esercenti rispetto ad un’iniziativa inusuale, che – come si legge in una nota dell’ente locale – “vuole portare l’Amministrazione a sondare la situazione commerciale locale post emergenza sanitaria, per un rilancio ed una programmazione, insieme, di azioni future”.







Nei giorni scorsi sindaco ed assessore erano stati ad incontrare i commercianti anche in altre zone cittadine, da nell’area del Santuario della Beata vergine dei miracoli ed in via Roma per confrontarsi con gli esercenti. Questi giri conoscitivi proseguiranno nelle prossime settimane.

(foto: il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore comunale al Commercio, Domenico D’Amato, in visita alle attività commerciali al rione di Regina Pacis della periferia di Saronno)

18112021