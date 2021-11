x

x

SARONNO – Blatte e insetti negli spazi comuni e negli appartamenti ma anche ascensori che vanno a singhiozzo e tanti interventi di manutezione che sarebbero necessari per prendersi cura dell’edificio.

Sono le richieste dei condomini residenti nella palazzina di via Quarnaro 3 alle porte del quartiere Matteotti nella zona posta di via Varese.

L’edificio ormai mostra diversi segni del tempo e qualche intervento di manutezione non guasterebbe spiegano i condomini anche se i problemi sono diversi a partire dalle blatte che invadono scale, spazi comuni e persino gli appartamenti.

Ma non solo. C’è anche un problema sugli ascensori: “Tre settimane fa un figlio ha portato giù sua mamma dal 5 piano in carrozzina perché l’ascensore era bloccato e non era la prima volta. Se non credete a tutto questo venite voi di persona”.

A rispondere alle richieste dei condomini è Aler Varese: “Per quanto riguarda l’ascensore gli interventi di manutezione vengono fatti regolarmente e dopo l’ultimo stop che ci hanno segnalato abbimao provveduto a fare uscire il tecnico ma ci ha detto che quando è arrivato nel palazzo l’ascensore era ripartito e funzionava regolarmente”.

E per le blatte? “E’ un problema che si era registrato anche alcuni anni fa e che siamo riusciti a debellare con un intervento di disinfestazione. Ora gli insetti sono tornati e i condomini ci hanno allertato. La disinfestazione rientra tra quei servizi che Aler fa su richiesta della maggioranza dei residenti sia per la necessità che tutti aprano la porta per l’intervento che per essere efficace deve essere fatto in tutto l’edificio sia perchè poi ne dovrano sostenere i costi. Per questo si chiedere ai residenti di raccogliere le firme della maggioranza dei condomini prima di attivare la disinfestazione. E al momento da via Quarnaro 3 non sono ancora arrivati riscontri”.

(Immagine da google)

181129021