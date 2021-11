x

Le conseguenze economiche dovute alla perdita o alla riduzione di lavoro riguardano anche il mantenimento dell’alloggio con difficoltà a pagare l’affitto e/o le utenze domestiche.

Alcune famiglie non riescono da mesi a corrispondere i canoni di affitto o a pagare le bollette di luce/metano. Nonostante alcune misure regionali di sostegno economico, diversi nuclei sono ancora morosi rischiando procedure di sfratto appena il blocco di questa procedura sarà tolto.



Per questi motivi, l’Amministrazione, su richiesta dell’Assessorato ai Servizi per le Persone e le Famiglie, ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza 63.000 euro circa per sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione o le utenze domestiche.



Al Comune di Cislago è stata assegnata la somma complessiva di circa € 43.000 dal decreto-legge n° 73 del 25 maggio e l’Amministrazione, ha stabilito di integrare il fondo con ulteriori € 20.000 circa.



Per agevolare il maggior numero di richieste, si è pensato di permettere l’accesso al bando ai nuclei con Isee inferiore o pari ad 26.000 e la selezione verrà fatta inoltre in base ad un punteggio calcolato in base alle fragilità della situazione familiare. Anche il contributo per canoni di locazione e utenze domestiche sarà parametrato in base all’indicatore Isee e, sempre nell’ottica di poter raggiungere più persone le due forme di contributo non potranno essere cumulabili.



Si rimanda al sito del comune di Cislago per reperire tutte le informazioni utili alla presentazione fino all’11.12.2021.

In caso di necessità è possibile contattare il Servizio Socio-Assistenziale, al numero 02/96671032, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.