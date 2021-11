SARONNO/SARONNESE – Molti gli appuntamenti per i più piccoli: dalle letture “animate” organizzate nelle biblioteche del saronnese, allo spettacolo per famiglie questa domenica al teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Venerdì 19 Novembre

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario, incontro dal titolo “La transizione energetica parte da casa – soluzioni per un uso consapevole delle risorse” in collaborazione con Legambiente Lombardia e A2A Energy Solutions.

Sabato 20 Novembre

SOLARO – Alle 11, nella sala Nobile di via Mazzini 60, prosegue “Nati per leggere” promosso dall’associazione italiana biblioteche, l’associazione culturale Pediatri e il Centro per la Salute del bambino con l’obiettivo di diffondere la pratica della lettura ad alta voce ai bambini dai 3 ai 6 anni. Info al numero 0296984430.

ROVELLASCA – Dalle 15.15, alla biblioteca di via Edmondo de Amicis 1, letture di fiabe e leggende e laboratorio a tema. I bambini realizzeranno dei lavoretti che verranno donati al comitato genitori per il mercatino del prossimo 12 dicembre a favore delle scuole. Maggiori informazioni al sito numero 0296961844.

SARONNO – Alle 15.30, nella centrale piazza Volontari del sangue, presentazione del “Liberazioni Film Festival” giunto alla sua terza edizione. In caso di pioggia l’evento verrà rimandato. Info alla pagina Facebook – Liberazioniff.

SARONNO – Alle 21, alla chiesa dei santi Pietro e Paolo di piazza Libertà, benedizione ed inaugurazione del nuovo organo. Presiede monsignor Claudio Galimberti prevosto di Saronno con l’intervento dell’architetto Carlo Mariani, Saverio Tamburini, i maestri Angelo Monticelli e Giulio Mercati.

LIMBIATE – Alle 21, al teatro comunale di via Valsugana 1, “White Matilda”: serata in musica con tanti ospiti, dalle istituzioni al mondo dello sport, organizzata in occasione del mese contro la violenza di genere con la partecipazione degli studenti delle scuole “Elsa Morante” e “Luigi Castiglioni” di Limbiate. Ingresso libero su prenotazione scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected].

ROVELLO PORRO – Alle 21, al teatro san Giuseppe di via Dante, va in scena la commedia brillante “Il morto è vivo” della compagnia filodrammatica Gallaratese per la regia di Giovanni Melchiori. Informazioni al sito www.teatrorovello.it.