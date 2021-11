x

SARONNO – Per la terza volta volta il Pd cittadino si mobilita per Patrick Zaki il ricercatore egiziano dell’università di Bologna detenuto dal 7 febbraio 2020.

Domenica 21 il circolo saronnese Pd sarà in piazza Libertà dalle 10 con un presidio per Patrick Zaki e verità per Regeni. Nel corso dell’appuntamento saranno fornite informazioni e aggiornamenti sulla situazione dei Diritti Umani in Egitto, sul processo a Zaki e l’indagine su Giulio Regeni.

Saranno disponibili targhette per la bici e passeggini Free Zaki dal Pd cittadino arriva un accorato appello: “Unisciti a noi nella richiesta della cittadinanza onoraria a Patrick e per la posa della sua sagoma nell’aula studio della biblioteca cittadina”.

