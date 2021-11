x

SARONNO – Più attenzione alle norme anticovid, dal distanziamento al green pass, e un’organizzazione che anticipa le domande dei cittadini invece di dare la precedenza solo agli interventi degli assessori. L’Amministrazione comunale ha aggiusto il tiro nel secondo incontro dedicato ai quartieri organizzato come applicazione del programma del sindaco Augusto Airoldi sulla partecipazione. (QUI LA DIRETTA DE ILSARONNO).

Ad ospitare la serata, dopo quella della Regina Pacis di settimana scorsa, il centro sociale in via Prampolini alla Cassina Ferrara dove si sono presentati molti residenti del quartiere, diversi esponenti del mondo politico, anche se meno dell’ultima volta, e soprattuto il sindaco e l’intera Giunta.

A rompere il ghiaccio è stato Giulio Lenzi storico volto della Cassina Ferrara ma le domande non sono certo mancate: si è partiti dal futuro delle aree dismesse dall’ex Cantoni all’ex Isotta per arrivare alla Cascina Paiosa opera inutilizzata da anni. Grande curiosità anche per la nuova viabilità del quartiere che è già partita con la rotonda tra via Miola e via Marzorati come presentato dall’assessore Alessandro Merlotti che ha riassunto i cambi di circolazione e i nuovi sensi unici che interesseranno la zona da via Stoppani a via Parini senza dimenticare piazzale Borrella. Sulla Paiosa invece la risposta è arrivata da Novella Ciceroni: “Si sono rilevati problemi nella realizzazione del terrazzo perciò si è intervenuti e ora siamo in fase di collaudo”. Ha proseguito l’assessore Franco Casali: “L’ex Paiosa é in carico al parco del Lura, l’amministrazione non era responsabile dei lavori. Poi abbiamo fatto pressioni per alcune carenze che abbiamo riscontrato. La certificazione dell’impianto è arrivato settimana scorsa”.

Via Frua, il cantiere aperto, l’incidentalità e la necessità di una nuova asfaltatura, la piantumazione di alberi, i parcheggi che mancano in alcune arterie, le panchine sparite nell’area verde di via Brianza e ancora il traffico che potrebbe peggiorare per effetto dell’arrivo dei nuovi supermercati. Su questo tema non è mancata la stoccata del primo cittadino che ha sottolineato come “i 5 nuovi supermercati siano stati attuati dall’Amministrazione precente e come questi rappresentino i principali disastri lasciati”. Airoldi ha poi posto l’accento sullo studio in corso per un piano del traffico che coinvolgerà anche i cittadini puntando su una viabilità sostenibile.

“Mi sembra che lo scambio funzioni – ha concluso tirando le somme il primo cittadino Augusto Airoldi – quindi il giro tra i quartieri é qualcosa di utile e lo faremo anche nel futuro. Avete anche la possibilità di parlare con noi tramite mail e tramite app. Inoltre potete seguire tutto quello che facciamo sui nostri social”