CERIANO LAGHETTO – “Il nuovo parcheggio di via De Amicis sud, a ridosso del centro storico, sarà presto realtà. I lavori sono giunti quasi al termine e presto la cittadinanza, grazie ad una specifica convenzione tra Comune e parrocchia, avrà a disposizione un nuovo ampio posteggio!” A fare il punto sono i responsabili della Lista Dante, gruppo di maggioranza a Ceriano Laghetto.

“Sarà molto utile soprattutto in occasione di eventi e per recarsi nelle attività commerciali e artigianali del centro” rilevano dalla civica.

Il nuovo parcheggio av4rà 22 posti auto, con ingresso e uscita sulla via De Amicis, a meno di 2 minuti a piedi dalla piazza Diaz, che aumenterà la disponibilità complessiva dei posti auto per il centro, favorendo le attività commerciali. Si tratta di un intervento che rientra nella convenzione stipulata dall’Amministrazione comunale con la parrocchia San Vittore lo scorso autunno, attraverso la quale è stato realizzato l’intervento sulla piazza San Vittore. Per il nuovo parcheggio pubblico, sempre utilizzabile, che avrà una superficie in calcestre stabilizzato, l’investimento è di circa 40 mila euro e i lavori avranno una durata di circa un mese e mezzo.

(foto: a sinistra, al cantiere anche il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo)

19112021