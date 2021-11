[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / LIMBIATE – Incidente stradale questa sera alle 20.30 in via Don Volpi a Saronno, alla rotonda che si trova all’incrocio con via Bellavita. Nello scontro fra un’automobile ed una moto, il centauro – un ragazzo di 22 anni – è caduto a terra: sul posto, oltre alla pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, anche una ambulanza della Croce rossa saronnese, per i soccorsi. Al vaglio le condizioni del ferito, che comunque non ha riportato gravi conseguenze.

Oggi alle 6.40 incidente sulla Saronno-Monza in territorio di Limbiate: nei pressi dello svincolo con la provinciale 44 è stato investito un ciclista. L’uomo, di 52 anni, è stato soccorso dall’ambulanza della Croce rossa e della automedica, sul posto anche carabinieri e polizia locale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è in pericolo di vita.

Sempre a Limbiate oggi alle 16.20 scontro fra due automobili con due feriti lievi, il sinistro si è verificato in via Garibaldi.

(foto archivio)

