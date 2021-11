x

x

SARONNO – Ancora un ciclista investito a Saronno, la viabilità cittadina continua a creare problemi a chi va a piedi o in bicicletta, di questo episodi ne sono successi davvero molti nelle ultime settimane.

L’ultimo della serie è di ieri a mezzogiorno: da chiarire cause e dinamica dell’accaduto, così come le eventuali responsabilità del sinistro. E comunque nella periferica via De Sanctis una automobile si è scontrata con una bicicletta, all’intersezione con via Vecchia per Solaro. Il ciclista è caduto, è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella ed il ferito, un uomo di 53 anni, è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale cittadino di piazzale Borella per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina, i militari dell’Arma si sono immediatamente occupati di tutti i rilievi del sinistro.

(foto archivio)

19112021