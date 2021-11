x

x

GERENZANO – Un tiglio per i nuovi nati: stato piantumato, come da programma, al Parco degli aironi di via Inglesina. Una iniziativa che viene ripetuta annualmente da parte dell’Amministrazione civica, ed anche stavolta a fare gli onori di casa è stato il sindaco Ivano Campi con i suoi collaboratori.

L’evento si è tenuto questa mattina.

“L’albero, un tiglio (Tilia fam. Tiliaceae), è stato gentilmente offerto dalla cooperativa sociale “Il Granello”, ed è stato posizionato nel grande prato che è posto al lato del viale che conduce alla Rotonda dei ciliegi – specificano dal Comune – Un invito ad esserci è stato rivolto in particolare ai genitori e ai famigliari dei nostri piccoli concittadini, ai quali è stata consegnata una pergamena ricordo”. L’evento si è svolto nei rispetto delle norme anti covid, con vobbligo di green pass, di indossare la mascherina e del distanziamento per prevenire i contagi.

(foto: un momento della manifestazione che si è svolta questa mattina al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano)

20112021