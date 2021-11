x

COMASCO / SARONNO _ indagine estese anche al Saronnese in relazione all’episodio che si è verificato ieri sera nel vicino comasco dove un bandito solitario ha preso di mira il supermercato Crai di via Matteotti. La cassiera se l’è trovato davanti poco prima della chiusura: non un normale cliente magari un po’ ritardatario ma un bandito col viso nascosto dalla mascherina e che impugnava una pistola.

Lui voleva i soldi che c’erano nel registratore di cassa ma la commessa ha risposto “picche”, non si è lasciata intimidire, si è vissuto qualche momento di “stasi” poi viata la determinazione della donna nel dirgli di no, il delinquente ha rinunciato all’impresa e se n’è andato senza prendere niente, completamente a mani vuote. Sarebbe scappato a piedi ma nulla esclude che avesse parcheggiato l’auto oppure la moto lì vicino. Sono stati chiamati i carabinieri e sono iniziati gli accertamenti, che stanno riguardando tutta la zona.

