SARONNO- Dopo l’ennesima vittoria ottenuta lo scorso weekend, l’ Az Robur Saronno torna di scena nella serata di Sabato alle 21 sul campo di casa in Via Cristoforo Colombo contro Gallarate, per la nona giornata del campionato maschile di Serie C Gold, nonché ultima giornata del girone d’andata.

Partita attesissima per i biancoazzurri, che dopo 4 vittorie consecutive hanno l’occasione di andare in vetta alla classifica in caso di vittoria contro i gallaratesi, anch’essi reduci da una striscia di vittorie. Sarà una partita dura ma molto avvincente vista la posta in palio e il livello delle due squadre.

Giacomo Rimoldi

Classifica: Gallarate 14, Busto Arsizio, Az Robur Saronno 12, 7 Laghi Gazzada , Milanotre 10 , Mortara 8, , Opera 6, Nervianese 4, Varese Academy, Valceresi 2

