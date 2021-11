x

x

GRASSOBBIO – Oggi il raduno regionale degli arbitri di Prima categoria: si è tenuto a Grassobbio nella Bergamasca e c’erano anche tre direttori di gara della sezione saronnese dell’Associazione arbitri di calcio, l’Aia. Si tratta di Andrea Restelli, Matteo Volonté e Davide Bifulco. Per loro una occasione di confronto con i colleghi del resto della regione e per approfondire le tematiche tecniche.

Il mese scorso la sezione Aia saronnese aveva lanciato il nuovo corso per arbitri di calcio dedicato soprattutto ai giovani che vogliano avvicinarsi a questa attività ed al mondo arbitrale, mentre periodici sono i raduni e gli incontri di formazione dedicati agli arbitri attivi della sezione ed agli osservatori che opera nella sezione; una attività sempre molto intensa con base nella sede di via Vecchia per Solaro, che nel corso degli anni è stata costantamente migliorata e resa più funzionale e accogliente.

(toto: i tre arbitri di Prima categoria della sezione Aia di Saronno, Andrea Restelli, Matteo Volonté e Davide Bifulco)

20112021