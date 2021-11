x

CISLAGO – L’amministrazione, su richiesta dell’assessorato ai Servizi per le Persone e le Famiglie ha concesso il patrocinio all’associazione Lilt Lega italiana per la lotta contro i tumori per il periodo dal novembre 2021 al 31 dicembre 2022 allo scopo di offrire una consulenza gratuita, finalizzata alla diagnosi precoce di un’eventuale patologia, alle donne cislaghesi.



Lilt, in collaborazione con i medici di medicina generale di Cislago propone la diagnosi precoce dei tumori al seno, in favore delle donne residenti: di età compresa tra i 30 ed i 49 anni e dai 74 anni in su, anche se non sintomatiche perché al di fuori dello screening, prima dei 30 anni e di età compresa tra i 49 ed i 74 anni che già hanno aderito allo screening mammografico, solo se sintomatiche.

La restrizione per le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni è legata alla possibilità, per loro, di beneficiare dello screening gratuito offerto dal Sistema Sanitario Nazionale. In caso di situazioni urgenti le donne saranno inviate gratuitamente presso il Centro Diagnostico Lilt “Angelo Girola” di Busto Arsizio.



Le visite verranno svolte da un medico senologo Lilt a partire dal 30 novembre, all’ambulatorio messo a disposizione gratuitamente dall’Associazione dei medici di medicina generale di Cislago.

La prenotazione delle visite avverrà chiamando il numero 366/9354656 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12. Inoltre, all’interno del patrocinio sono state previste due serate informative, aperte a tutta la cittadinanza, indicativamente a marzo 2022 in occasione della “Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica” e ad ottobre 2022, mese dedicato alla “Campagna Nastro Rosa”.



Purtroppo, il tumore della mammella continua a essere frequente e sebbene sia una malattia sempre più curabile, l’incidenza continua a crescere, colpendo anche donne più giovani, nella fascia 30-35 anni. In questo contesto, ritengo che i riflettori su questa emergenza non debbano mai spegnersi, l’attenzione che si traduce in prevenzione deve sempre essere alta.