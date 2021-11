x

SARONNO – Tanti gli appuntamenti anche nelle ultime settimane che hanno visto protagonisti gli atleti del Gap, il Gruppo amatori podismo di Saronno. C’è stata tra l’altro la trasferta per la Mezza maratona in quel di Paestum (Salermo) e poi Lago Maggiore marathon, half marathon e 33 chilometri a Verbania, Monte Fenera trail a Valduggia. Immancabile la tapasciata domenicale di gruppo a Castellazzo di Bollate.

Altri tesserati si sono nei giorni scorsi divertiti, praticando la loro disciplina sportiva preferita, partecipando agli eventi che si sono svolti a Torino, Bologna, Ravenna, Crema e addirittura oltre confine, ad Atene in Grecia.

Insomma, per il Gap la stagione non è affatto finita ed i tesserati non si sono certo fatti intimidire dai primi freddi autunnali; e si stanno anzi organizzando per esserci anche in future occasioni.

(foto: alcune immagini degli atleti del Gruppo amatori podismo impegnati in Italia ed all’esterno nei giorni scorsi)

