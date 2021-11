x

x

SARONNO – La “Casa del Fante” potrebbe essere riqualificata e destinata a nuovo uso. L’amministrazione corrente avrebbe espresso l’intenzione di riportare in vita l’edificio storico, dopo anni di abbandono.

Casa del Fante (o “del Fascio”) è uno degli esempi saronnesi di architettura fascista, di proprietà del comune. Posto proprio accanto a Palazzo Visconti, l’edificio è stato in passato biblioteca comunale, ma è rapidamente caduto in disuso, attirando il degrado cittadino. Lo stabile è stato occupato diverse volte da senzatetto, ma anche da tossicodipendenti che lasciavano traccia del proprio passaggio con siringhe abbandonate; in diverse occasioni si sono anche verificati incendi al suo interno. Il pericolo aveva portato il Comune a bloccare ogni ingresso al palazzo.

La scorsa Giunta di centrodestra aveva espresso chiaramente l’intenzione di abbatterne le mura, ma di diverso avviso pare essere l’amministrazione attuale, composta da Partito Democratico e liste civiche. Non ci sono chiari progetti o idee per la nuova destinazione per il recupero dell’edificio, che andrebbe radicalmente ristrutturato.

19112021