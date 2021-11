x

SOLARO – il dispositivo è già stato posizionato ma in questi gorni siamo ancora in una fase di test. Il riferimento va al T-red posizionato sull’intersezione tra via Roma e via Cavour in uno degli snodi più trafficati del comune di Solaro. Insomma per interderci all’incrocio delle “Quattro Strade” tra la Saronno-monza (sp 527) e la via del Cimitero.

Il dispostivo sarà attivato definitivamente solo tra qualche giorno dopo una campagna informativa spiegano dal Comune. Da allora quando gli automobilisti saranno immortalati a passare con il semaforo rosso si vedranno recapitare una sanzione di 167 euro e la sottrazione di 6 punti patente.

Il “costo” dell’infrazione sarà più pesante se si passerà col rosso in orario notturno, tra le 22 e le 7. In questo caso l’automobilista dovrà pagare 222 euro.

Il caso più grave quello di chi commetterà la stessa infrazione in meno di due anni: in questo caso scatterà anche la ospensione della patente da 1 a 3 mesi.

Non è la prima volta che l’Amministrazione ricorrere alle telecamere per garantire il rispetto del codice della strada: in paese sono già attivi i portali che scoprano le auto che circolano senza assicurazione e segna revisione.

(foto da google maps)