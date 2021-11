x

x

SARONNO – Quinto trionfo consecutivo per l’Az Robur Saronno, che sul campo di casa batte Gallarate con il risultato di 99-66. Vittoria importantissima per la Robur che si porta in vetta alla classifica grazie a una straordinaria prestazione di squadra. La squadra di Biffi, guidata dai 19 punti da un De Capitani a tratti davvero incontenibile, domina contro la capolista e guadagna due punti fondamentali. Oltre al grande balzo in avanti in classifica, viene confermata la grande solidità dei biancoazzurri, che chiudono il girone d’andata nel miglior modo possibile dopo un inizio altalenante. Il tutto in una serata davvero no per Gallarate, raggiunta al primo posto della classifica.

AZ Robur Saronno: Marusic 4, Cozzoli 18, Cova 0, Quinti 7, De Capitani 19, Tresso 11, Pellegrini 16, Fusella 11, Mariani 13, Motta 0, Banfi 0

Basket Gallarate: Danelutti 16, De Bettin 5, Ielmini 5, Passerini F. 10, Passerini T. 0, Filippi 14, Ciardiello 12, Picotti NE, Goretti 4, Ezzaoula NE, De Dona’ 0, Calzavara 0

Giacomo Rimoldi

(foto: un momento dell’incontro di ieri sera al palasport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo a Saronno)

2112021