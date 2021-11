x



NOVATE MILANESE – Si ferma a sei risultati utili la striscia positiva dell’Asd Ceriano Laghetto. In trasferta a Novate gli ospiti perdono per tre a due con reti di Corti e Vismara in mezzo le tre reti dei locali.

Purtroppo clamorosi errori hanno inciso sul risultato finale e sicuramente la fretta nel gestire il pallone non ha aiutato a portare a casa almeno un punto che sarebbe servito per muovere la classifica. Il Pro Novate hanno segnato Cassani, Boniardi e Reccagni.

Sicuramente domenica prossima con l’arrivo della prima della classe gli uomini di mister Motta dovranno fare un altro tipo di prestazione per cercare di impensierire il CG Bresso (la cui partita oggi è stata rinviata) e la Baranzatese salita in vetta.

Restano i gol quello di Corti che ha aperto le marcature con un con gran tiro da fuori e quello di Vismara che ha fatto pensare ad una partita che si riapriva, arrivato sempre con un tiro da fuori area.

(foto archivio)

21112021