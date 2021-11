Calcio 2’cat.I, buona prova della Gerenzanese, ma non basta

x

VENIANO- Nella 10′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel Girone I, la Gerenzanese affronta, la capolista, ancora imbattuta, Veniano e la partita si conclude con un 3 a 1 in favore di quest’ultima.

Nonostante il risultato, il match è stato molto equilibrato, soprattutto nel primo tempo, dove le due squadre partono subito forte e a sbloccarla sono i padroni di casa dopo 10 minuti con il colpo di testa di Marzella. La squadra di Pignatiello, però non demorde e trova il goal del momentaneo pareggio alla mezz’ora con il rigore di Boeri. Allo scadere del primo tempo, però il Veniano si porta nuovamente avanti grazie alla rete di Pozzobon che dà morale alla squadra di Porro.

Nella seconda frazione di gioco il ritmo rimane alto, ma con meno occasioni da rete. All’80’ il Veniano trova anche la rete del definitivo 3 a 1 con Di Noto che chiude la partita. Gerenzanese che all’ultimo ha anche l’occasione di accorciare, ma la chance viene fallita.

Con questo risultato il Veniano mantiene la sua striscia di imbattibilità rimanendo stabile al primo posto, ma con l’Itala che tiene alto il livello e rimane solo due punti dietro. Per la Gerenzanese la sconfitta non cambia la posizione in classifica e rimane al sesto posto insieme alla Rovellese. Gerenzanese che dimostra con questa partita di potersela giocare anche con le più forti, nonostante la sconfitta, infatti, ha portato a casa una prestazione di alto livello contro la squadra che risiede in testa alla classifica.

Cdg Veniano-Gerenzanese 3-1.

CDG VENIANO: Di Marco, Corti, Seydi, Sanfilippo M., Girola, Greco (24′ s.t. Di Noto), Pozzobon (44′ s.t. Rodigari), Ronchetti, Marzella, Pellicorio, Colombo (40′ s.t. Berlusconi). A disp: Cattaneo, Sanfilippo A., De Martino, Franchi.

ALL. Porro.

GERENZANESE: Salvadore, Sponsale, Sala (14′ p.t. Zaffaroni), Boeri, Iacolare (20′ s.t. Anafflouss), Viola (1′ s.t. Franchi), Donadel, Di Lio (1′ s.t. Rimoldi), Quici (32′ s.t. Cattaneo), Spitaleri. A disp: Girola, Daga, Forliano, Gambino.

ALL. Pignatiello.

Marcatori: 10′ Marzella (V), 30′ Boeri (G), 45′ Pozzobon (V), 80′ Di Noto (V).