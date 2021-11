x

SARONNO – Domenica 21 novembre alle 14.30, allo stadio comunale Cassina Ferrar, ha avuto luogo il derby saronnese Amor Sportiva – Dal Pozzo, partita valida per la terza categoria lombarda.

La partita sin da subito è in mano alla squadra padrone di casa, difatti al 41′ arriva il primo gol dell’incontro realizzato da Daniele Banfi, 1-0. Il secondo tempo si apre subito con colpo di scena poiché al 47′ viene assegnato un calcio di rigore in favore all’Amor, sul dischetto va Gianluca Petrarca che non sbaglia, 2-0. Passano cinque minuti e Daniele Banfi sigla la sua doppietta portando al 53′ la partita sul 3-0.

Il Dal Pozzo non demorde e prima trova la rete del 3-1 al minuto 79, in seguito all’89’ viene assegnato un altro calcio di rigore, questa volte in favore agli ospiti, che Giaele Borgatti non sbaglia portando il match sul 3-2. Ciò non basta poiché l’Amor riesce a tenere negli ultimi minuti portandosi a casa i tre punti e il derby di Saronno.

AMOR SPORTIVA – DAL POZZO 3-2

Amor Sportiva: Lovera, Caimi (32′ st. Vidovic), Carioli, Gariboldi, Gazzetta, Ferrario, Alberio (41′ st. Wagner), Aloardi (41′ st. Baruzzo), Banfi (27′ st. Marranzano), Marzullo, Petrarca (20′ st. Crosta). A disp: Chiti, Premazzi, Forcisi, Nigro. All: Galimberti Daniele

Dal Pozzo: Arrighi, Pirotta, Schembri (23′ st. Defenenti), Daga, Sartorio (1′ st. Nardo), Brizzo, Borghi, Borgatti, La Mura, Dezio (10′ st. Osculati), Riccardi (44′ st. Raphael Jean). A disp: Barca, Carenza, Menozzi. All: Borgatti Daniele

