CALVAIRATE – Altra sconfitta per l’Ardor Lazzate che, dopo la pesante debacle casalinga contro la Vogherese dello scorso week-end, perde anche oggi in casa del Calvairate.

Match divertente e all’insegna dell’equilibrio quello andato in scena allo Stadio Comunale di Milano, con il risultato in bilico per gran parte del match grazie alle tante occasioni da entrambe le parti fino ai minuti finali; e proprio nel finale arriva l’occasione decisiva che sblocca il match in favore dei padroni di casa: al 35′ della ripresa è il numero 10 Visigalli batte Bozzato e regala i tre punti al Calvairate che vola a 13 punti e superando tra le altre proprio l’Ardor Lazzate.

Risultati 10° giornata: Calvairate – Ardor Lazzate 1-0; Castanese – Settimo Milnese 5-0; Club Milano – Base 96 Seveso 2-0; Pavia – Accademia Pavese 4-4; Sestese – Rhodense 3-0; Verbano – Gavirate 4-0; Vergiatese – Varesina 1-2; Vogherese – Varzi 2-0.

CALVAIRATE: Silvia, Paloschi, Bianchini, Cutolo, Volpini, Conte (31′ st Zambelli), Zappettini, Stefania (25′ st Panepinto), Ricupati (48′ st Radaelli), Visigalli (46′ Passoni), Licciardello. A disposizione: Corti, Zambelli, Passoni, Panepinto, Baiardo, Diabate, Radaelli. All.: Nistri.

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Frigerio (48′ st Castria), Cavalcante, Peverelli, Baldan, Belotti, Manta, Artaria, Berberi, Pedrazzini (41′ st Corona), D’onofrio. A disposizione: Ragone, Bonazzi, D’astoli, Sandrini, Oldani, Corona, Raimondo, Castria, Fondi. All, Bonazzi.

Marcatori: 35′ st Visigalli (C)