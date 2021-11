Calcio Fbc Saronno-Union Villa, le interviste: Iacovelli e Gningue

x

SARONNO – I due bomber sono stati i mattatori del testa coda Fbc Saronno-Union Villa Cassano di Promozione, incontro che oggi è finito in modo davvero imprevedibile, col netto successo degli ospiti, 1-3. Orazio Iavocelli, cannoniere saronnese ed elemento di esperienza, non cerca scuse: “E’ andato tutto storto, non c’è stata la giusta grinta, voglia e volontà. Gli stimoli non li dobbiamo cercare, dobbiamo già averli, siamo il Saronno e dobbiamo giocare per vincere”.

“Oggi è andato tutto bene, domenica scorsa avevamo buttato via la partita e volevamo rifarsi – dice Lamine Gningue, protagonista del match e autore di una doppietta – Abbiamo trovato un campo molle e pesante, per me particolarmente perchè rintro dopo un mese e mezzo di stop per stiramento. D’altronde, meglio di così per noi non sarebbe potuta andare”.

Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro che si è giocato allo stadio “Colombo Gianetti” di via Gianetti a Saronno.

