Calcio Fbc Saronno-Villa, l’analisi di Taroni: “Peggior gara da inizio stagione”

SARONNO – Di umore nero l’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni dopo la sconfitta interna con l’Union Villa Cassano: “Campo è quel che è ma non può esere una scusa. E’ questione di “fame”, mi assumo le mie responsabilità ma così non ci siamo, completamente”. Anche i cambi di metà partita non hanno… cambiato molto: “Ho parlato con la squadra, questa è stata la peggior prestazione da inizio anno. Credo che tutti sappiano quello in cui mancano, questi alti e bassi che stiamo vedendo non sono accettabili. Perdere ci può anche stare ma non in questo modo… Manca il carattere”.

Su ilSaronno anche l’intervista ai due bomber della partita, finita 1-3 per l’Union Villa Cassano: il saronnese Orazio Iacovelli e Lamine Gningue dell’Union Villa; e la cronaca play by play dell’incontro che si è giocato questo pomeriggio allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi, decima giornata del campionato di Promozione.

21112021