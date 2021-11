x

OLGIATE OLONA – La tripletta di Guarda ferma la marcia dell’Aurora Cmc Uboldese, che pure sul campo di Olgiate Olona domenica pomeriggio era partita decisamente bene, con la rete del “solito” Maugeri a metà primo tempo. Ma prima del riposto è giunta la prima rete di Guarda, poi ospiti di nuovo avanti in apertura di ripresa grazie ad un’azione personale di D’Ascanio. A chiudere la gara ci ha pensato Guarda in due minuti, con due gol fra il 13′ ed il 15′, sugli sviluppi di un cornet e poi in contropiede.

Valle Olona-Aurora Cmc Uboldese 3-2

VALLE OLONA: Croce, Compagnone, Salatino, Calzi, Corti, Clerici, Laita, Turconi (28’ st Badji), Guarda, De Rosa (45’ st Shullani), Ingribelli (46’ st Blliku). A disposizione Albè, Ghioldi, Castiglia, Guarino, Brun, Caliman. All. Rovellini.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Schulz (22’ st Alberti), Calini (41’ st Castiglioni), Vernocchi, Bortignon (25’ st Bartucci), Moneta (38’ st Geron), Besati, Maiorani (44’ st Busatto), Niesi, D’Ascanio, Maugeri. A disposizione: Bottacin, Copreni, Gianforti, Banfi. All. Gilardengo.

Arbitro: Khayam di Bergamo.

Marcatori: 18′ pt Maugeri (A), 43′ pt Guarda (V), 4′ st D’Ascanio (A), 13′ st e 15′ st Guarda (V).

