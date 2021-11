x

x

LAVENA PONTE TRESA – Per la decima giornata del girone A di Promozione si sfidano Olimpia Calcio e Universal Solaro, appaiate entrambe a 6 punti e sul fondo della classifica.

Partita equilibrata che si sblocca al 20′ grazie alla rete di Touray sempre più determinante per i padroni di casa già a quota tre reti in quattro presenze; come sempre il Solaro non ci sta e reagisce trovando il pareggio con Giglio al 37′ che permette agli ospiti di chiudere il primo tempo in parità.

Nella ripresa parte forte l’Olimpia che al 7′ trova il gol del raddoppio, è ancora Touray a battere Bizzi segnando la personale doppietta e mettendo il risultato sul 2-1.

Olimpia Calcio – Universal Solaro 2-1

OLIMPIA CALCIO: Rinaldi, De Maddalena, Balconi, Manneh, Jammeh, Zarini, Marchiella (32′ st Caldogno), Calegari (43′ st Coppola), Touray (22′ st Segalini), Franceschini (12′ Leone), Canavesi (37′ st Bezzolato). A disposizione: Cosentino, Bezzolato, Coppola, Caldogno, Leone, Nnadi, Bocci, Segalini, Piazza. All.: Rinaldi.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Franco, Decarlo, Leoncini (23′ pt Greco), Parisi, Livelli (40′ st Villa), Rotiroti (14′ pt Di Patria), Fioroni (25′ st Miculi), Somaini (14′ pt Capelli), Giglio. A disposizione: Gambino, Capelli, Cetti, Di Patria, Franzoni, Miculi, Greco, Esopi, Villa. All.: Cernivivo.

Marcatori: 20′ pt Touray (O), 37′ pt Giglio (US), 7′ st Touray (O)