x

x

CARONNO PERTUSELLA – Oggi dalle 14.30 la dodicesima giornata di campionato e, al Comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, arriva il Novara. Fino alla scorsa estate nei professionisti, la formazione piemontese è ripartita dai dilettanti con l’intento di ritrovare quanto perduto. Partiti in ritardo rispetto alle contendenti, la vittoria sul Casale ha portato la squadra di Marco Marchionni al secondo posto a un solo punto dal Chieri capolista. Novara big di questo girone, a detta di tutti la favoritissima per la vittoria finale.

Manuel Scalise: “Ce la giocheremo”

Il tecnico della Caronnese fa il punto proprio a ridosso del big match: “A Chieri abbiamo giocato una delle nostre migliori prove e, come in altre occasioni, avremmo meritato di più. Anche questa settimana abbiamo lavorato duramente e ci meritiamo di giocare contro una delle più formazioni più forti. Vedremo se sarà così a fine gara. Vuthaj? Si ferma con la lucidità. I nostri difensori dovranno capire bene i momenti della partita per fermarlo”. Inevitabile un pensiero per l’infortunio di Rocco: “Mi dispiace e non ci voleva, soprattutto per quello che stava facendo dopo diversi anni”.

Gli avversari – Il Novara

Sei vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, due settimane fa a Sanremo. Miglior attacco del campionato, la sua espressione è data da Dardan Vuthaj, attaccante albanese classe 1995 che ha già segnato 14 gol in stagione con l’apoteosi domenica scorsa con la tripletta contro il Casale. L’altro leader è Pablo Gonzalez, attaccante classe 1985 rimasto a Novara e dove aveva già vestito la maglietta in Serie B con 13 gol nella stagione 2015/2016. Alla guida tecnica Marco Marchionni, ex calciatore professionista e lo scorso anno alla guida del Foggia in Serie C.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo, Catizone Riccardo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, Cosentino Maurizio, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa, Meruzzi Matteo, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Rondina Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Vitiello Domenico.

21112021