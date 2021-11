x

SARONNO – Durante la serata “Partecipiamo” organizzata dall’Amministrazione comunale e dedicata al quartiere della Regina Pacis sono state fornite alcuni informazioni sul futuro e lo sviluppo dell’ex Parma la grande area dismessa tra via Marconi e via Monte Grappa alle porte di Saronno.

Eravamo rimasti, nel febbraio scorso, alla scelta della maggioranza di bloccare, con un voto contrario in consiglio comunale, il piano per la riqualificazione dell’area dismessa di 18 mila metri quadrati nel quartiere a ridosso del centro storico. La decisione, rivendicata con forza da tutte le forze che compongono la maggioranza, è stata quella di negare la variante (resa necessaria dalla permuta di terreni comunali in modo da allargare l’area di intervento) per invitare l’attuatore a contenersi nell’ambito di quanto previsto dal Pgt.

Ora a dieci mesi le prime informazioni se non proprio sul progetto almeno sui passi avanti: “La scorsa estate è stata presentata una nuova progettazione pienamente conforme con il Pgt, in cui viene salvaguardata anche la vicina area cani; c’è nello stesso tempo una maggiore attenzione a quella che è la viabilità ciclopedonale, prevedendo appunto una nuova pista ciclabile che giungerà fino all’attraversamento pe donale che si collega con la vicina via Roma”.

C’è quindi grande curiosità nel quartiere per capire cosa prevederà nel dettaglio l’intervento che verosimilmente sarà presentato alla città con tutte le informazioni del caso sia per quanto riguarda la parte residenziale sia per quella commerciale.

