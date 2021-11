x

SARONNO – Ciclista investito sulle strade cittadine: stavolta è successo in via San Michele del Carso a Saronno. Alle 12.25 di ieri l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina e di una ambulanza della Croce rossa saronnese per soccorrere il ciclista, un uomo di 57 anni che è stato quindi trasportato con l’autolettiga all’ospedale di piazza Borella per essere medicato e per tutte le verifiche sanitarie del caso, non ha comunque riportato gravi conseguenze. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire le dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. L’incidente è accaduto all’incrocio con via Filippo Reina, in zona residenziale.

Nel vicino comasco per una caduta accidentale nei pressi della stazione di Lomazzo, in piazza Stazione, intervento dell’ambulanza della Croce verde per soccorrere un pedone di 26 anni, non è apparso in gravi condizioni.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa saronnese in servizio sul territorio)

22112021