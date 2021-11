x

CISLAGO – “Eccoci con la nostra dolcissima signora Mariarosa che tanto ci aiuta in questi giorni al raggiungimento di un bellissimo progetto. Grazie a tutti i nostri pazienti che hanno partecipato con entusiasmo e generosità”: così dalla Farmaci degli Angeli di via Virgilio a Cislago.

La farmacia cislaghese ha infatti aderito all’iniziativa de “La farmacia dei bambini” alla nona edizione, proponendo l’acquisto di farmaci da donare poi a “bambini in povertà sanitaria”. Un progetto promosso dalla Fondazione “Francesca Rava” onlus e che si è sviluppata coinvolgendo numerose località italiane; si è tenuta fra il 15 ed il 20 novembre scorso. “E’ stata l’occasione per aiutare i bambini che ne hanno bisogno, acquistando per loro prodotti e farmaci da banco di prima necessità” rilevano dal punto vendita di Cislago, dove è stata data con entusiasmo la disponibilità di partecipare all’iniziativa benefica.

(foto: un momento dell’iniziativa all’interno della farmacia di Cislago)

