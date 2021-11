x

COMASCO – I militari della Compagnia carabinieri di Cantù, del Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Como e del Nas carabinieri di Milano, nell’ambito di controlli del rispetto delle norme anti-covid, nel corso della serata del 20 novembre hanno proceduto a verifiche di esercizi pubblici nel Comasco. In un ristorante di Cantù sono state contestate molteplici violazioni legate alla mancanza dei “green pass” da parte del gestore e dipendente, rilevando altresì assunzioni irregolari del personale impiegato, l’assenza di registri circa “l’abbattimento” degli alimenti o la compilazione del Dvr, violazioni per le quali veniva disposta l’immediata sospensione dell’attività.

Il controllo dei militari è proseguito a Mariano Comense, dove in un’altra attività di ristorazione sono state accertate diverse violazioni, tra cui l’omissione di informazioni sui rischi anti-contagio e comportamento da mantenere al personale impiegato nonché ai clienti, le modalità di accesso, le precauzioni igieniche personali, il distanziamento, la gestione spazi comuni, il mancato controllo dei “green pass” e la mancanza di questo per la gestrice, la misurazione della temperatura al personale impiegato non essendo presente apposito registro aggiornato e l’omissione di idonea cartellonistica informativa dedicata ai fornitori, la mancanza di vari corsi dei dipendenti. In conclusione, all’attività di prevenzione svolta dai militari dell’Arma, a seguito delle citate violazioni accertate, sono conseguite distribuite sanzioni per complessivi 54.000 euro.

